Дивеев: в матче с «Мурсией» нехорошо судили. Надо привыкать — в РПЛ могут быть такие игры

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал результат матча с «Мурсией» (3:0). Дивеев стал автором гола в этой встрече.
«Игра была средняя. В первом тайме чуть задышал, во втором уже нормально было. Мы доминировали и могли забивать ещё больше. Все испанцы на мяче хороши — контроль, разворот атак, все резкие. Но мы выиграли (улыбается).
Арбитр очень нехорошо судил. Много было грязных фолов — сзади били, толчки, а жёлтые не показывал. Но надо привыкать. В чемпионате могут быть такие игры, нужно быть готовыми.
Осталось 10 дней до первой официальной игры, будем готовиться. Физически, тактически есть ещё моменты, которые нужно отрабатывать — реализацию, действия в обороне. В матче с «Рубином» будем подходить уже именно к чемпионату, готовиться ментально», — приводит слова Дивеева пресс-служба ЦСКА.
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