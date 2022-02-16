Дивеев: в матче с «Мурсией» нехорошо судили. Надо привыкать — в РПЛ могут быть такие игры

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал результат матча с «Мурсией» (3:0). Дивеев стал автором гола в этой встрече.



«Игра была средняя. В первом тайме чуть задышал, во втором уже нормально было. Мы доминировали и могли забивать ещё больше. Все испанцы на мяче хороши — контроль, разворот атак, все резкие. Но мы выиграли (улыбается).



Арбитр очень нехорошо судил. Много было грязных фолов — сзади били, толчки, а жёлтые не показывал. Но надо привыкать. В чемпионате могут быть такие игры, нужно быть готовыми.



Осталось 10 дней до первой официальной игры, будем готовиться. Физически, тактически есть ещё моменты, которые нужно отрабатывать — реализацию, действия в обороне. В матче с «Рубином» будем подходить уже именно к чемпионату, готовиться ментально», — приводит слова Дивеева пресс-служба ЦСКА.