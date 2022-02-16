Люк Шоу: «Манчестер Юнайтед» верит, что может выиграть Лигу чемпионов

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рассказал о целях своей команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Сейчас наступает решающий этап сезона. «Манчестер Юнайтед» верит, что может выиграть Лигу чемпионов. За пределами клуба так не считают. Кто-то сочтёт меня за дурака, но у нас есть вера в то, что мы можем выиграть в турнире», – цитирует Шоу The Mirror.

Ранее появилась информация, что английских игроков команды, включая Гарри Магуайра и Маркуса Рашфорда, раздражает то, что Роналду пытается руководить раздевалкой со своими друзьями. «Манчестер Юнайтед» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Манкунианцы имеют в своём активе 43 очка после 25 туров.