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Люк Шоу: «Манчестер Юнайтед» верит, что может выиграть Лигу чемпионов

Люк Шоу: «Манчестер Юнайтед» верит, что может выиграть Лигу чемпионов
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рассказал о целях своей команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Сейчас наступает решающий этап сезона. «Манчестер Юнайтед» верит, что может выиграть Лигу чемпионов. За пределами клуба так не считают. Кто-то сочтёт меня за дурака, но у нас есть вера в то, что мы можем выиграть в турнире», – цитирует Шоу The Mirror.

Ранее появилась информация, что английских игроков команды, включая Гарри Магуайра и Маркуса Рашфорда, раздражает то, что Роналду пытается руководить раздевалкой со своими друзьями. «Манчестер Юнайтед» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Манкунианцы имеют в своём активе 43 очка после 25 туров.

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