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Антонио Конте: шансы «Тоттенхэма» на 4-е место — один процент

Антонио Конте: шансы «Тоттенхэма» на 4-е место — один процент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о сложностях работы в английском чемпионате.

«Раньше я всегда говорил, что вероятность нашей победы в чемпионате – один процент. Сейчас это высказывание кажется мне странным, потому что в данную минуту шансы «Тоттенхэма» на четвёртое место – один процент. Ситуация изменилась, потому что уровень всех команд, выступающих в Англии, высок.

Не только «Тоттенхэм» хочет прогрессировать. Те же «Брайтон» и «Вулверхэмптон» хотят стать лучше. Все они хотят прогрессировать, и в данный момент мы вынуждены бороться с ними, а не с топ-клубами», – сказал Конте в интервью beIN Sports.

«Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон». Обзор матча. АПЛ-2021/2022. 25-й тур:

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