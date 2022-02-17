Гвардиола: после поражения в финале с «Челси» началось: они неудачники. Это не так

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о ненависти болельщиков после поражения в финале Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).



«В прошлом сезоне мы провели 13 матчей в Лиге чемпионов. Из них выиграли 11 и один раз сыграли вничью. После поражения в финале началось: какие же они неудачники. Но это не так», – сказал Гвардиола после победы над «Спортингом».

Ранее «Спортинг» принимал команду Гвардиолы в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. На 7-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез. Главный арбитр матча Срджан Йованович подтвердил взятие ворот после просмотра VAR. Через 10 минут хавбек «горожан» Бернарду Силва упрочил преимущество гостей в счёте. На 58-й минуте форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг установил итоговый счёт матча — 5:0.