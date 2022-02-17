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«Интер» — «Ливерпуль»: Салах упрочил преимущество гостей

«Интер» — «Ливерпуль»: Салах упрочил преимущество гостей
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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 миланский «Интер» принимает «Ливерпуль». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). К 84-й минуте счёт 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Интер» — «Ливерпуль».

На 83-й минуте встречи египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отправил в ворота миланского клуба второй мяч. Салах издалека низом пробил в сетку ворот. После удара египтянина был рикошет от защитника, что сбило с толку голкипера «Интера» Самира Хандановича.

Напомним, миланский «Интер» на групповом этапе набрал 10 очков и занял второе место в квартете D, уступив по очкам мадридскому «Реалу» (15). «Ливерпуль», набрав 18 очков, выиграл группу B с мадридским «Атлетико», «Порту» и «Миланом».

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