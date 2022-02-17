«Бавария» вырвала ничью у «Зальцбурга» на 90-й минуте в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Сегодня завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 между клубом «Ред Булл Зальцбург» и «Баварией». Встреча прошла на стадионе «Ред Булл Арена» (Вальс-Зиценхайм) в Зальцбурге (Австрия) и закончилась со счётом 1:1.



Игрок австрийцев Чуквубуйке Адаму открыл счёт в игре на 21-й минуте. «Зальцбург» быстро вышел в атаку, в которой прошла поперечная передача в штрафную, откуда Адаму ударом в касание направил мяч в дальний угол ворот. На 90-й минуте полузащитник мюнхенского клуба Кингсли Коман отквитал один гол, вырвав ничью для своей команды.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Зальцбург» — «Бавария».



Напомним, «Зальцбург» на групповом этапе набрал 10 очков и занял второе место в квартете G, уступив по очкам французскому «Лиллю» (11). «Бавария», набрав 18 очков, выиграла группу E с «Бенфикой», «Барселоной» и киевским «Динамо».