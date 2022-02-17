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«Бавария» вырвала ничью у «Зальцбурга» на 90-й минуте в первом матче 1/8 финала ЛЧ

«Бавария» вырвала ничью у «Зальцбурга» на 90-й минуте в первом матче 1/8 финала ЛЧ
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Сегодня завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 между клубом «Ред Булл Зальцбург» и «Баварией». Встреча прошла на стадионе «Ред Булл Арена» (Вальс-Зиценхайм) в Зальцбурге (Австрия) и закончилась со счётом 1:1.

Игрок австрийцев Чуквубуйке Адаму открыл счёт в игре на 21-й минуте. «Зальцбург» быстро вышел в атаку, в которой прошла поперечная передача в штрафную, откуда Адаму ударом в касание направил мяч в дальний угол ворот. На 90-й минуте полузащитник мюнхенского клуба Кингсли Коман отквитал один гол, вырвав ничью для своей команды.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Зальцбург» — «Бавария».

Напомним, «Зальцбург» на групповом этапе набрал 10 очков и занял второе место в квартете G, уступив по очкам французскому «Лиллю» (11). «Бавария», набрав 18 очков, выиграла группу E с «Бенфикой», «Барселоной» и киевским «Динамо».

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
16 февраля 2022, среда. 23:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
1 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Адаму – 21'   1:1 Коман – 90'
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