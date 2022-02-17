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«Ливерпуль» уверенно обыграл «Интер» в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Ливерпуль» уверенно обыграл «Интер» в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов
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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 миланский «Интер» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия) и завершилась победой английской команды со счётом 2:0.

На 75-й минуте встречи счёт открыл бразильский нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Результативную передачу отдал шотландский защитник мерсисайдского клуба Эндрю Робертсон. На 83-й минуте встречи египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах отправил в ворота миланского клуба второй мяч. Салах издалека низом пробил в сетку ворот. После удара египтянина был рикошет от защитника, что сбило с толку голкипера «Интера» Самира Хандановича.

Ответная встреча команд пройдёт 8 марта на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало матча — в 23:00 мск.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
16 февраля 2022, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Фирмино – 75'   0:2 Салах – 83'
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