«Интер» не ударил в створ в игре с «Ливерпулем» в ЛЧ. У англичан — 2 в створ и 2 гола
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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 миланский «Интер» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия) и завершилась победой английской команды со счётом 2:0.
Примечательно, что, согласно статистике матча, «Интеру» не удалось нанести ни единого удара в створ ворот «Ливерпуля». При этом подопечные Юргена Клоппа сумели забить два мяча, нанеся лишь два удара в створ. Всего по ударам преимущество на стороне англичан – 12 против 9. По владению мячом небольшое преимущество также у гостей – 53% на 47%. «Интер» оказался впереди лишь по фолам (10:9) и офсайдам (3:1).
Ответная встреча команд пройдёт 8 марта на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало матча — в 23:00 мск.
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