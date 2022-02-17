Ван Дейк признан лучшим игроком матча Лиги чемпионов между «Интером» и «Ливерпулем»

30-летний нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» (2:0). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА на официальном сайте.

«Он был настоящим лидером своей команды. Вирджил был очень надёжен в обороне, находясь в нужном месте с несколькими отличными – и жизненно важными – перехватами. Он редко терял мяч и являлся постоянной угрозой для своих соперников», — так прокомментировала игру ван Дейка группа технических наблюдателей УЕФА.

Ван Дейк принял участие за «Ливерпуль» в 30 матчах текущего сезона, в которых ему удалось забить два мяча и отдать одну результативную передачу. С голландцем в составе подопечные Юргена Клоппа завершили 16 матчей без пропущенных мячей.