Салах забил 33 гола в 50 матчах за «Ливерпуль» в ЛЧ. Больше только у двух игроков
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29-летний египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, отличившийся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» (2:0), отметился статистическим достижением. Об этом сообщает OptaIvan в «Твиттере».
Согласно информации источника, Салах провёл свой 50-й матч в Лиге чемпионов за «Ливерпуль», забив в них 33 мяча. За тот же отрезок больше забивали только два игрока – нападающий Роберт Левандовски (36 голов за «Баварию») и Криштиану Роналду (51 гол за мадридский «Реал»).
В текущем сезоне Салах принял участие в 29 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился 24 забитыми мячами и 9 результативными передачами.
Ответная встреча команд пройдёт 8 марта на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало матча — в 23:00 мск.
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