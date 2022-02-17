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Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
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После завершения всех встреч текущей игровой недели Лиги чемпионов, где команды проводили первые матчи стадии 1/8 финала, пресс-служба УЕФА опубликовала на официальном сайте список претендентов на звание лучшего игрока.

Так, в число номинантов вошли:

  • защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк – на его счету 9 перехватов, 90% точности передач, лучшая скорость в матче (32,4 км/ч), а «Ливерпуль» с ним одержал сухую победу над «Интером» на выезде (2:0);
  • полузащитник «Ред Булл Зальцбург» Мохамед Камара – он пробежал 11,08 км, показав 74% точности передач и развив максимальную скорость 29,2 км/ч, а его команда сыграла вничью с мюнхенской «Баварией» (1:1);
  • нападающий «Пари-Сен Жермен» Килиан Мбаппе – его гол на 90+4-й минуте принёс парижанам победу над мадридским «Реалом» (1:0);
  • хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва – дубль и голевая передача в выездном матче со «Спортингом» (5:0).

Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА, перейдя по ссылке.

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