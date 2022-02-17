Клопп одержал 50-ю победу в матчах ЛЧ в качестве тренера, став 8-м с таким показателем

54-летний немецкий наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп одержал 50-ю победу в качестве тренера в матчах Лиги чемпионов, обыграв «Интер» (2:0) в первом матче 1/8 финала. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА на официальном сайте.

Отмечается, что Клопп стал восьмым тренером, которому покорилась эта отметка. Раньше её перешагнули Алекс Фергюсон, Карло Анчелотти, Арсен Венгер, Хосеп Гвардиола, Жозе Моуринью, Луи ван Гал и Рафаэль Бенитес.

Напомним, Клопп возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года. Его контракт с «мерсисайдцами» рассчитан до лета 2024 года. С английским клубом он стал чемпионом Англии (сезон-2019/2020), выиграл Лигу чемпионов (сезон-2018/2019), Суперкубок УЕФА (2019) и клубный чемпионат мира (2019).

Ответная встреча между «Ливерпулем» и «Интером» пройдёт 8 марта на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало матча — в 23:00 мск.