Индзаги – о поражении от «Ливерпуля»: можем гордиться тем, что провели отличную игру

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги выразил мнение об игре итальянского клуба в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2).

«Трудно подобрать слова после такого поражения. Я горжусь тем, что ребята сделали сегодня вечером. Мы провели очень хорошую игру, особенно в первые 25 минут второго тайма, когда мы явно заслужили гол.

В футболе решают мелкие детали, и этот удар головой Фирмино сегодня всё изменил. Однако это выступление должно придать нам уверенности, потому что мы провели отличную игру. Мы не заслуживали поражения, но таков футбол. Я думаю, мы можем гордиться тем, что провели отличную игру против одной из лучших команд Европы.

«Сан-Сиро» был великолепен сегодня вечером, болельщики поддерживали нас от начала до конца. Мне жаль, что нам не удалось дать им результат, которого мы все хотели, но я думаю, что мы, вероятно, провели нашу лучшую игру в сезоне, учитывая соперников, с которыми мы столкнулись», — приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.