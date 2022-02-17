Мюллер о ничьей с «Зальцбургом»: во втором тайме мы превзошли соперника

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором немецкий клуб в гостях сыграл вничью с австрийским «Зальцбургом (1:1).



«У нас смешанные чувства. «Зальцбург» — хорошая команда. Атмосфера на стадионе была отличная, так что нужно отдать должное и болельщикам. Именно таким вы представляете себе футбол. На поле было весело, даже если в этой игре мы пострадали больше, чем хотелось бы.



С одной стороны, это заслуга «Зальцбурга», который играл хорошо. С другой стороны, у нас было много хороших возможностей, которые мы упустили. Во втором тайме мы не только продемонстрировали реакцию [на счёт], но и превзошли соперника», — приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».



Напомним, «Зальцбург» вышел вперёд на 21-й минуте после гола Адаму. На 90-й минуте «Бавария» сравняла счёт — отличился полузащитник мюнхенского клуба Кингсли Коман.



Ответная игра пройдёт в Мюнхене 8 марта.

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