Хави о предстоящей встрече с «Наполи» в Лиге Европы: мы не фавориты в этом матче
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал предстоящий матч с «Наполи» в 1/8 финала Лиги Европы.
«Мы не фавориты в этом матче. Мы всего лишь претенденты на выход в 1/8 финала. У нас сильный и непростой соперник. «Наполи» играет компактно. У них очень опытный тренер. Они хорошо играют с мячом, здорово применяют высокий прессинг. Они попытаются доставить нам проблемы. Помимо этого, «Наполи» хорошо отходит назад и грамотно обороняется у своих ворот. К тому же у них топовые игроки», — приводит слова Хави официальный сайт УЕФА.
Первый матч между «Барселоной» и «Наполи» состоится 17 февраля на стадионе «Камп Ноу», начало – 20:45 мск. Ответная игра состоится 24 февраля на стадионе «Сан-Паоло», начало – 23:00 мск.
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