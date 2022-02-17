Хави о предстоящей встрече с «Наполи» в Лиге Европы: мы не фавориты в этом матче

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал предстоящий матч с «Наполи» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы не фавориты в этом матче. Мы всего лишь претенденты на выход в 1/8 финала. У нас сильный и непростой соперник. «Наполи» играет компактно. У них очень опытный тренер. Они хорошо играют с мячом, здорово применяют высокий прессинг. Они попытаются доставить нам проблемы. Помимо этого, «Наполи» хорошо отходит назад и грамотно обороняется у своих ворот. К тому же у них топовые игроки», — приводит слова Хави официальный сайт УЕФА.

Первый матч между «Барселоной» и «Наполи» состоится 17 февраля на стадионе «Камп Ноу», начало – 20:45 мск. Ответная игра состоится 24 февраля на стадионе «Сан-Паоло», начало – 23:00 мск.