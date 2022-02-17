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Спаллетти поделился ожиданиями от предстоящего матча «Наполи» с «Барселоной» в Лиге Европы

Спаллетти поделился ожиданиями от предстоящего матча «Наполи» с «Барселоной» в Лиге Европы
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы должны всегда стараться быть собой. У нас есть сильные стороны и качества, необходимые для того, чтобы показывать качественную игру. Мы выходим на поле, чтобы побеждать. Если мы хотим выиграть турнир и подарить трофей городу, то должны быть готовы к любому сопернику. Не мы решаем, с кем и когда играть. Мы покажем свою игру и не собираемся использовать какую-то особую тактику из-за того, что играем с «Барселоной».

Постараемся сыграть так, как умеем. Понимаем, что временами придется обороняться, но будут и моменты, когда мы будем пытаться пользоваться свободными зонами», — приводит слова Спаллетти официальный сайт УЕФА.
Первый матч между «Барселоной» и «Наполи» состоится 17 февраля на стадионе «Камп Ноу», начало – 20:45 мск. Ответная игра состоится 24 февраля на стадионе «Сан-Паоло», начало – 23:00 мск.

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