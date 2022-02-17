У «Зенита» отрицательная статистика в официальных матчах с испанскими командами

На стадии 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 «Зениту» предстоит встретиться с «Бетисом». Сине-бело-голубые имеют отрицательную статистику официальных матчей с испанскими командами:

10 поражений: «Вильярреал» (1:2 и 1:3, 2019 год, Лига Европы); «Севилья» (1:2, 2015 год, Лига Европы); «Атлетико» (1:3, 2013 год, Лига чемпионов); «Малага» (0:3, 2012 год, Лига чемпионов); «Реал» (0:3 и 1:2, 2008 год, Лига чемпионов); «Вильярреал» (1:2, 2008 год, Кубок УЕФА); «Севилья» (1:4, 2006 год, Кубок УЕФА); «Сельта» (1:2, 2000 год, Кубок Интертото).

6 побед: «Реал Сосьедад» (3:1 и 3:1, 2017 год, Лига Европы); «Валенсия» (2:0 и 3:2, 2015 год, Лига чемпионов); «Вильярреал» (1:0, 2008 год, Кубок УЕФА); «Севилья» (2:1, 2005 год, Кубок УЕФА).

6 ничьих: «Севилья» (2:2, 2015 год, Лига Европы); «Атлетико» (1:1, 2013 год, Лига чемпионов); «Малага» (2:2, 2012 год, Лига чемпионов); «Севилья» (1:1, 2006 год, Кубок УЕФА); «Севилья» (1:1, 2004 год, Кубок УЕФА); «Сельта» (2:2, 2000 год, Кубок Интертото).

Стоит отметить, что товарищеские матчи с испанскими командами «Зениту» удаются лучше: 9 побед, 1 ничья, 2 поражения.

Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Зенит» — «Бетис» состоится 17 февраля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:45 мск. Ответная игра пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).