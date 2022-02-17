«Зенит» — «Бетис»: где и во сколько смотреть матч 1/16 финала Лиги Европы

Сегодня, 17 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022, в котором «Зенит» примет на своём поле испанский «Бетис». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Бетис». В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Встречу обслужит французская бригада арбитров, которую возглавит Бенуа Бастьен. В роли ассистентов выступят Бенжамин Паже и Орельен Друэ. Резервный рефери — Жереми Пиньяр. За VAR будут отвечать Бенуа Мийо и его ассистент Амари Делеру.

Напомним, «Зенит» вышел в 1/16 финала Лиги Европы, заняв третье место в своей группе Лиги чемпионов. «Бетис» занял второе место в своём квартете ЛЕ и получил путёвку в плей-офф турнира.

Ответная игра «Зенита» с «Бетисом» пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).