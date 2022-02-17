Как «Зенит» стартует в Лиге Европы?

Сегодня, 17 февраля, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» примет на своём поле испанский «Бетис». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

«Зенит» имеет отрицательную статистику официальных матчей с испанскими командами. Но, судя по предматчевым комментариям, команда Сергея Семака на противостояние с «Бетисом» настроена серьёзно. «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как «Зенит» стартует в Лиге Европы?

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Напомним, «Зенит» вышел в 1/16 финала Лиги Европы, заняв третье место в своей группе Лиги чемпионов. «Бетис» занял второе место в своём квартете ЛЕ.

Ответная игра «Зенита» с «Бетисом» пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).