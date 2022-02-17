«Реал» уволит Анчелотти, если вылетит из Лиги чемпионов. Клуб уже нашёл замену тренеру

Мадридский «Реал» готов отправить в отставку главного тренера команды Карло Анчелотти, если клуб вылетит из текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Об этом сообщает Independent.

По сведениям источника, в испанском клубе уже нашли замену для Анчелотти. Им должен стать действующий главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино. Интересно, что именно с французским клубом «Реал» играет в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча во Франции закончилась победой домашней команды со счётом 1:0.

49-летний Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года. Ранее сообщалось, что в конце сезона специалист покинет команду и возглавит английский «Манчестер Юнайтед».

«Реал» не смог обыграть «Вильярреал» в матче 24-го тура чемпионата Испании:

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