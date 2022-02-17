«Рубин» подписал бывшего защитника структуры ЦСКА
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Защитник «КАМАЗа» Егор Тесленко стал футболистом «Рубина». Об этом сообщает пресс-служба казанской команды в «телеграме».
21-летний футболист подписал контракт с новым клубом до 2026 года. Условия сделки не сообщаются. Ранее он выступал за молодёжную команду ЦСКА, «Кубань-2» и «Урожай». За армейцев Тесленко играл с 2019 по 2020 год, проведя за ЦСКА-2 18 матчей (гол + голевая передача). Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 500 тыс.
После 18 матчей Российской Премьер-лиги «Рубин» с 22 очками занимает в турнирной таблице десятую строчку. В ближайшем туре чемпионата, который станет первым после зимней паузы, казанский клуб встретится на выезде с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Матч состоится 28 февраля.
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