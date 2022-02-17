Статистика «Зенита» в домашних еврокубковых матчах перед 1/16 финала ЛЕ с «Бетисом»

На стадии 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 «Зениту» предстоит встретиться с «Бетисом». Первый матч команда Сергея Семака проведёт дома, где исторически успешно выступает в еврокубках.
Статистика «Зенита» в домашних еврокубковых матчах: 63 победы, 15 поражений, 21 ничья. Самая крупная победа – 8:0 в игре с «Энкампом» (Андорра) в квалификации Кубка УЕФА (2002 год). Крупнейшее домашнее поражение – 0:3 в матче 1/64 финала Кубка УЕФА с «Болоньей» (1999 год).
Напомним, сегодня, 17 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022, в котором «Зенит» сыграет на своём поле с испанским «Бетисом». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. Ответная игра пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).
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