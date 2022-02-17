Малком – об Олимпиаде-2022: мне неизвестны правила, участники и содержание – мало интереса

Бразильский нападающий «Зенита» Малком заявил, что не интересуется ходом зимних Олимпийских игр – 2022.
«Слежу ли за Олимпиадой? Если честно, я ничего не знаю про зимние виды спорта, потому что в моей жизни и моём окружении никогда не было и намека на них. На сборах переключал каналы в телевизоре и порой попадал на какие-то олимпийские соревнования, но когда тебе неизвестны правила, участники и само содержание, то интереса мало.
С куда большим удовольствием я следил за турнирами по футволею, которые сейчас проходят в разных странах. У меня много друзей, которые увлекаются этим спортом, и сам я, приезжая на каникулы в Бразилию, целыми днями играю с ними. Может, и футволей однажды станет олимпийским видом спорта!» — приводит слова Малкома официальный сайт «Зенита» в предматчевой программе перед игрой с «Бетисом».
- 17 февраля 2022
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