Малком: сейчас моё тело в лучшей форме за всё время в «Зените»

Бразильский нападающий «Зенита» Малком рассказал о своих кондициях накануне первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом». Игра состоится сегодня, 17 февраля, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45.
«Моё самочувствие? Ментально я всегда силён и уверен в себе. Физически прямо сейчас чувствую себя превосходно, наши физиотерапевты говорят, что моё тело в лучшей форме за почти три года, что я в Санкт-Петербурге. Да, порой чувствую небольшой дискомфорт от нагрузок, но это нормальная ситуация после травмы. Я на сто процентов готов к возобновлению сезона и очень жду матчей с «Бетисом».
Главное для нас — подойти к первой игре с «Бетисом» в хороших физических кондициях. Мы усердно работали для этого на сборах, верим в свои силы и собираемся планомерно идти от матча к матчу. Нам прекрасно известны качество и мастерство наших игроков, мы можем играть с кем угодно. Матчи в группе Лиги чемпионов в нынешнем сезоне показали это» — приводит слова Малкома официальный сайт «Зенита» в предматчевой программе перед игрой с «Бетисом».
- 17 февраля 2022
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