Гол Заболотного ударом через себя – в видеообзоре разгромной победы ЦСКА над «Мурсией»

В товарищеском матче на сборе в Испании ЦСКА встречался с «Мурсией». Игра прошла на стадионе «Пинатар Арена» в Кампоаморе и завершилась победой московской команды со счётом 3:0.
На 60-й минуте встречи счёт открыл нападающий ЦСКА Антон Заболотный — он распечатал ворота соперника ударом «ножницами». Через семь минут защитник Игорь Дивеев упрочил преимущество армейцев, забив гол после передачи хавбека Хесуса Медины. На 84-й минуте форвард ЦСКА Владислав Яковлев своим взятием ворот установил итоговый счёт — 3:0.
Супергол Заболотного помог ЦСКА разгромить «Мурсию»:
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После 18 матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московский ЦСКА с 30 очками занимает четвёртую строчку турнирной таблицы. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). 2 марта ЦСКА дома проведёт матч 1/8 финала Кубка России с «Сочи».
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