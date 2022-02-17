Малком – о «Бетисе»: пусть они считают себя фаворитами, а мы спокойно сделаем свою работу

Бразильский нападающий «Зенита» Малком высказался о предстоящем противостоянии 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом». Первый матч команд пройдёт сегодня, 17 февраля, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.

«Бетис» считается фаворитом? Никакого напряжения, абсолютно. Это лишь придает сил, и не только мне, но и всем игрокам: пусть лучше они считают себя фаворитами, а мы спокойно будем делать свою работу, сосредоточившись на игре. Мы знаем, при должной мотивации всё в наших руках, как это было в недавних матчах с «Челси» и «Ювентусом». И встречи с «Бетисом» в этом плане не будут исключением.

«Бетис» очень силен. С испанскими командами вообще тяжело играть — они любят владеть мячом, постоянно ищут шанс в атаке. Хорошо знаю этот стиль. Но мы будем предельно сконцентрированы с первой и до последней минуты, и у нас обязательно будут возможности, чтобы добиться желаемого результата. Я в этом уверен.

Я с уважением отношусь к любому сопернику, но на все сто уверен в своей команде и в том, что это будут совершенно топовые матчи.

Мы делаем ставку на выход в следующую стадию, а для этого должны хорошо и качественно провести как домашний, так и выездной матч. Нет ничего удивительного в том, что гостевые игры даются сложнее. Абсолютно каждая европейская команда — «Зенит» не исключение — особенно сильна в родных стенах, где ее поддерживают болельщики, родные и близкие, где готовность к борьбе даже не сто, а двести процентов. Думаете, «Челси» или «Юве» приезжали в Петербург без тревоги и волнения за итоговый результат? Еще чего» — приводит слова Малкома официальный сайт «Зенита» в предматчевой программе перед игрой с «Бетисом».