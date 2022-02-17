Источник: президент «ПСЖ» смирился с уходом Мбаппе в «Реал»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи смирился с тем, что нападающий команды Килиан Мбаппе предстоящим летом станет игроком мадридского «Реала». Об этом сообщает Football Espana в «твиттере» со ссылкой на Marca.
Ранее сообщалось, что 23-летний Мбаппе, чей контракт с французской командой истекает в конце сезона, летом подпишет соглашение с «Реалом» на правах свободного агента. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Мбаппе забил единственный гол в ворота «сливочных» (1:0) на стадионе «Парк де Пренс».
В нынешнем сезоне Мбаппе в 32 матчах во всех турнирах забил 22 гола и отдал 16 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 160 млн.
«Реал» не смог обыграть «Вильярреал» в матче 24-го тура чемпионата Испании:
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