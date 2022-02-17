Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Олимпиакос». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: президент «ПСЖ» смирился с уходом Мбаппе в «Реал»

Источник: президент «ПСЖ» смирился с уходом Мбаппе в «Реал»
Комментарии

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи смирился с тем, что нападающий команды Килиан Мбаппе предстоящим летом станет игроком мадридского «Реала». Об этом сообщает Football Espana в «твиттере» со ссылкой на Marca.

Ранее сообщалось, что 23-летний Мбаппе, чей контракт с французской командой истекает в конце сезона, летом подпишет соглашение с «Реалом» на правах свободного агента. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Мбаппе забил единственный гол в ворота «сливочных» (1:0) на стадионе «Парк де Пренс».

В нынешнем сезоне Мбаппе в 32 матчах во всех турнирах забил 22 гола и отдал 16 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 160 млн.

«Реал» не смог обыграть «Вильярреал» в матче 24-го тура чемпионата Испании:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
«Реал» уволит Анчелотти, если вылетит из Лиги чемпионов. Клуб уже нашёл замену тренеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022