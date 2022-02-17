Статистика «Зенита» в плей-офф еврокубков перед матчами с «Бетисом»

На стадии 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 «Зениту» предстоит встретиться с испанским «Бетисом». Первый матч команда Сергея Семака проведёт дома, второй – в гостях. На данный момент статистика «Зенита» в двухматчевых противостояних весенних стадий еврокубков выглядит следующим образом:

22 победы;

21 поражение;

5 ничьих;

13 побед по сумме двух матчей и выходов в следующую стадию;

11 поражений по сумме двух матчей и вылетов из еврокубков.

Самые крупные победы по итогам двухматчевого противостояния — 5:1 над «Баварией» в полуфинале Кубка УЕФА (2008 год) и 4:0 над ПСВ в 1/16 финала Лиги Европы (2015 год).

Самые крупные поражения по итогам двухматчевого противостояния – 2:5 от «Севильи» в четвертьфинале Кубка УЕФА (2006 год) и 2:5 от «Вильярреала» в 1/8 финала Лиги Европы (2019 год).

Напомним, сегодня, 17 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022, в котором «Зенит» примет на своём поле испанский «Бетис». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. Ответная игра пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).