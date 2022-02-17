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Канищев: «Бетис» слишком сильный соперник для «Зенита» на сегодняшний день

Канищев: «Бетис» слишком сильный соперник для «Зенита» на сегодняшний день
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Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о предстоящем противостояние сине-бело-голубых с испанским «Бетисом» на стадии 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022.

«Зенит» должен сыграть хорошо, на результат. Но сложно сказать, какой будет итог. Болельщики живут надеждами, поэтому надеюсь на хороший результат — но не уверен в этом. На сегодняшний день «Бетис» слишком сильный соперник для «Зенита».

В «Зените» тоже играют люди, похожие на футболистов. Поэтому шансы равные всегда, когда выходят команды друг против друга. Другое дело, насколько готовы игроки «Зенита» к играм такого уровня. У «Зенита» не было ещё ни одной официальной игры в этом году, игровой практики после отпуска тоже нет. Всё непросто», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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