«Российский футбол очень конкурентный». Малком – о чемпионской гонке в РПЛ

Бразильский нападающий «Зенита» Малком высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2021/2022.
«Уже не раз говорил — российский футбол очень конкурентный. Эти два очка отрыва лишь доказывают это, демонстрируют, что «Динамо» здорово играет, побеждает, держит наш темп. Когда вернутся матчи РПЛ, каждая следующая игра будет финалом, в котором нам обязательно нужно победить. Мы отлично поработали на сборах и готовы к этому. Борьба будет ожесточенной и плотной, но, уверен, мы возьмем свое и завоюем четвертое чемпионство подряд» — приводит слова Малкома официальный сайт «Зенита» в предматчевой программе перед игрой с «Бетисом».
Напомним, на момент зимней паузы «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 38 очков в 18 матчах. У ближайшего преследователя, московского «Динамо», 36 очков в активе.
- 17 февраля 2022
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