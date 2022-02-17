«Российский футбол очень конкурентный». Малком – о чемпионской гонке в РПЛ

Бразильский нападающий «Зенита» Малком высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2021/2022.

«Уже не раз говорил — российский футбол очень конкурентный. Эти два очка отрыва лишь доказывают это, демонстрируют, что «Динамо» здорово играет, побеждает, держит наш темп. Когда вернутся матчи РПЛ, каждая следующая игра будет финалом, в котором нам обязательно нужно победить. Мы отлично поработали на сборах и готовы к этому. Борьба будет ожесточенной и плотной, но, уверен, мы возьмем свое и завоюем четвертое чемпионство подряд» — приводит слова Малкома официальный сайт «Зенита» в предматчевой программе перед игрой с «Бетисом».

Напомним, на момент зимней паузы «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 38 очков в 18 матчах. У ближайшего преследователя, московского «Динамо», 36 очков в активе.