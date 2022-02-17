Новичок «Локомотива» Изидор: Россия — очень холодная страна

Новоиспечённый нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался о своём переезде в Москву.

«Это правда, что для нас, иностранцев, Россия — очень холодная страна. Мы берём вещи, чтобы согреться. Хотя когда занимаешься спортом, сложно замёрзнуть, но у меня всегда есть тёплая одежда с собой. Потому что не знаешь, какая погода ждёт тебя. Что касается мест, которые я хочу посетить в Москве, то я не так много их знаю. Надеюсь, что мои товарищи по команде покажут мне как можно больше интересных мест. Я знаю, что есть много удивительных мест в Москве, и я хочу их увидеть», — приводит слова Изидора официальный сайт «Локомотива».

Напомним, 21-летний Изидор стал игроком «Локомотива» 22 января 2022 года, перейдя из французского «Монако». Сумма трансфера составила € 3,5 млн. Изидор подписал контракт с российской командой до 2026 года.