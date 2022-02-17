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Источник: «ПСЖ» совершил все возможные попытки сохранить Мбаппе

Источник: «ПСЖ» совершил все возможные попытки сохранить Мбаппе
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Руководство «ПСЖ» продолжает попытки сохранить в команде французского нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает журналист Адриен Гренье в «твиттере».

По сведениям источника, попытки применяются не только из Парижа, но и из Катара, откуда родом владельцы французского клуба. Клуб уже сделал все возможные попытки, чтобы сохранить нападающего.

23-летний Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Монако» на правах годичной аренды. В 2018 году парижане выкупили контракт футболиста за € 145 млн. В нынешнем сезоне Мбаппе забил 22 гола и отдал 16 голевых передач в 32 матчах во всех турнирах.

Действующее соглашение Мбаппе истекает в конце 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 160 млн.

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