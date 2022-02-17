Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Олимпиакос». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фиорентина» готова продать Кокорина в «Сочи». О разрыве контракта не идёт речи

«Фиорентина» готова продать Кокорина в «Сочи». О разрыве контракта не идёт речи
Комментарии

Итальянская «Фиорентина» по-прежнему готова продать нападающего Александра Кокорина в «Сочи». Об этом сообщает Firenze Viola со ссылкой на La Nazione.

По сведениям источника, итальянский клуб «держит дверь открытой» для продажи 30-летнего футболиста в российский клуб. О разрыве контракта с Кокориным в «Фиорентине» не идёт речи.

Кокорин стал футболистом «Фиорентины» в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн. Всего за «фиалок» россиянин провёл 10 матчей, в которых заработал две жёлтые карточки. Контракт Кокорина истекает летом 2024 года.

Кокорин выступал за «Сочи» на правах аренды во второй части сезона — 19/20. В 10 матчах за команду форвард забил семь голов и отдал три голевые передачи.

Новость по теме
«Фиорентина» попробует найти Кокорину клуб в России до закрытия трансферного окна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022