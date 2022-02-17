«Фиорентина» готова продать Кокорина в «Сочи». О разрыве контракта не идёт речи
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Итальянская «Фиорентина» по-прежнему готова продать нападающего Александра Кокорина в «Сочи». Об этом сообщает Firenze Viola со ссылкой на La Nazione.
По сведениям источника, итальянский клуб «держит дверь открытой» для продажи 30-летнего футболиста в российский клуб. О разрыве контракта с Кокориным в «Фиорентине» не идёт речи.
Кокорин стал футболистом «Фиорентины» в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн. Всего за «фиалок» россиянин провёл 10 матчей, в которых заработал две жёлтые карточки. Контракт Кокорина истекает летом 2024 года.
Кокорин выступал за «Сочи» на правах аренды во второй части сезона — 19/20. В 10 матчах за команду форвард забил семь голов и отдал три голевые передачи.
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