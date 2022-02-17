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Еврокубковая статистика «Зенита» в нынешнем сезоне перед матчем с «Бетисом»

Еврокубковая статистика «Зенита» в нынешнем сезоне перед матчем с «Бетисом»
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На стадии 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 «Зениту» предстоит встретиться с «Бетисом». Первый матч команда Сергея Семака проведёт дома, второй – в гостях. В плей-офф ЛЕ сине-бело-голубые вышли, заняв 3-е место в своей группе Лиги чемпионов. Статистика «Зенита» в нынешнем сезоне еврокубков выглядит следующим образом:

  • 6 матчей: 1 победа, 2 ничьи, 3 поражения;
  • 10 голов забито, 10 голов пропущено;
  • Средний процент владения мячом – 46,84%;
  • Точность пасов — 86,5%;
  • 1 «сухой» матч;
  • 9 жёлтых карточек, 1 – красная.

Напомним, сегодня, 17 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022, в котором «Зенит» примет на своём поле испанский «Бетис». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. Ответная игра пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).

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