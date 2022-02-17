Геркус: «Зенит» опытнее «Бетиса» в еврокубках. Успех в ЛЕ нашему клубу нужнее

Бывший президент московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус высказался о предстоящем противостоянии «Зенита» с испанским «Бетисом» на стадии 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022.

«Шансы у «Зенита» с «Бетисом» есть. Это футбол. Испанцы — не очень опытная команда в Европе. Они прекрасно выглядят в Ла Лиге, но это не значит, что они перенесут успех там в Лигу Европы.



В еврокубковом плане «Зенит» опытнее и амбициознее. Успех в Лиге Европы петербургскому клубу сейчас нужнее, чем «Бетису». Мне кажется, что испанцы на этом турнире не так сфокусированы», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сегодня, 17 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022, в котором «Зенит» примет испанский «Бетис». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. Ответная игра пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).