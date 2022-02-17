Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Бетис»

Известный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о предстоящем противостоянии «Зенита» с испанским «Бетисом» на стадии 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022.

«Никаких ожиданий от сегодняшней встречи «Зенита» с «Бетисом» нет. Буду болеть за «Зенит». Нас ждёт серьёзная команда. После матча можно будет выяснить, в каком состоянии находится «Зенит», на что он способен, какие есть минусы и плюсы. Матч с «Бетисом» всё поставит на свои места», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

Напомним, сегодня, 17 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022, в котором «Зенит» примет на своём поле испанский «Бетис». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. Ответная игра пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).