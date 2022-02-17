Месси: в «ПСЖ» воодушевлены идеей выиграть Лигу чемпионов
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Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался о шансах команды на успех в Лиге чемпионов.
«Лига чемпионов? Я считаю, что у нас есть команда, которая может попытаться победить в турнире. Мы очень воодушевлены этой идеей и надеемся, что она воплотится в жизнь, но «ПСЖ» нужно успокоиться.
Не всегда побеждает сильнейшая команда. Нужно сосредоточиться на всех деталях, думая о том, чтобы стать лучшей командой. Именно сильнейшие команды достигают своих целей. «ПСЖ» думает об этом», — приводит слова Месси журналист Адриен Гренье в «твиттере» со ссылкой на PSG Magazine.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» победил «Реал» с минимальным счётом 1:0. Единственный гол в игре забил Килиан Мбаппе.
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