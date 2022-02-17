Сильвестр Игбун прошёл медосмотр перед переходом в «Нижний Новгород» на правах свободного агента. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Напомним, что клуб предложил нападающему контракт до конца текущего сезона с опцией продления.

В январе «Динамо» объявило о расторжении контракта с Игбуном по обоюдному согласию сторон. Футболист выступал за московский клуб с 2019 года.



Ранее Игбун играл в составе датского «Мидтьюлланна» и «Уфы». В нынешнем сезоне 31-летний нигерийский нападающий принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.



Московское «Динамо» набрало 36 очков в 18 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (19) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (38).