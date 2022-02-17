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Мостовой: у «Зенита» больше шансов, чем у «Бетиса». Физически команда Семака должна летать

Мостовой: у «Зенита» больше шансов, чем у «Бетиса». Физически команда Семака должна летать
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Бывший российский полузащитник Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

«У «Зенита» больше шансов победить в матче с «Бетисом». Сразу после жеребьёвки был другой расклад. Но сейчас прошло два месяца: «Зенит» подлечился, отдохнул, набрал форму — в физическом плане команда должна просто летать.

А «Бетис» потрепался в Кубке и чемпионате, плюс играют в Петербурге, поэтому преимущество у «Зенита». К тому же, для испанцев традиционно будет шоком наша зима.

С другой стороны, ушёл Азмун, но пришёл Альберто и без того у Семака огромная скамейка. Даже игроки сборной Ерохин и Мостовой выходят на поле через раз. Поэтому проиграть они точно не должны», — рассказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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