Малком: Азмун и Алберто сравнимы по скорости, голевому чутью и убийственной реализации

Бразильский нападающий «Зенита» Малком рассказал о новичке сине-бело-голубы Юри Алберто.

«Как проходит адаптация Алберто? Отлично! Юри — общительный и добрый парень, я вижу, как он старается болтать с теми, кто знает английский язык, пробует уже запоминать ¬какие-то слова на русском. Разумеется, мы, бразильские игроки, подсказываем ему, ¬что-то советуем, помогаем во всем. Как и все вокруг, он предельно сконцентрирован на ближайшем матче против «Бетиса», и у меня нет сомнений: если он выйдет на поле, то принесет нам много пользы. С каждой тренировкой это взаимопонимание становится всё более сильным.

Можно ли сравнить Алберто с Азмуном? Не думаю, что нужно проводить эти параллели. У каждого футболиста есть свой уникальный набор качеств. Азмун долго играл в России, был прекрасно знаком с особенностями местного футбола. Он принес много пользы «Зениту», забил кучу голов и завоевал множество трофеев. Мы очень благодарны ему за это, но сейчас к нам пришел Юри, прекрасный и талантливый нападающий, и мы должны забыть о том, какой была команда, когда здесь играл Сердар.

Азмуна и Алберто можно сравнить лишь по их скорости, голевому чутью и абсолютно убийственному завершению своих моментов. В этом они очень похожи», — приводит слова Малкома официальный сайт «Зенита» в предматчевой программе перед игрой с «Бетисом».