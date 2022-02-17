Изидор: Головин посоветовал мне перейти в «Локомотив» и сказал, что это крутой клуб

Новичок «Локомотива» Вильсон Изидор заявил, что перейти в стан железнодорожников ему посоветовал бывший партнёр по «Монако» Александр Головин.
«Головин — отличный парень, очень приятный. Это лучший игрок, он силён технически. Головин в топе лучших игроков. Он мой друг. Так что, честно говоря, могу сказать о нём только хорошее. Я знаю, что он здесь очень популярен. Когда я сказал ему, что у меня есть возможность перейти в «Локомотив», он сказал мне приезжать, потому что это действительно очень крутой клуб и мне тут очень понравится. Я доволен, что послушал его совета», — приводит слова Изидора официальный сайт «Локомотива».
Напомним, 21-летний Изидор стал игроком «Локомотива» 22 января 2022 года, перейдя из французского «Монако». Сумма трансфера составила € 3,5 млн. Изидор подписал контракт с российской командой до 2026 года.
- 17 февраля 2022
-
15:17
-
14:57
-
14:48
-
14:37
-
14:28
-
14:16
-
14:10
-
14:03
-
13:49
-
13:43
-
13:42
-
13:20
-
13:03
-
13:02
-
12:53
-
12:52
-
12:51
-
12:38
-
12:22
-
12:21
-
12:19
-
12:15
-
12:13
-
12:04
-
12:00
-
11:49
-
11:44
-
11:34
-
11:30
-
11:23
-
11:17
-
11:15
-
11:11
-
11:02
-
10:37