Изидор: Головин посоветовал мне перейти в «Локомотив» и сказал, что это крутой клуб

Новичок «Локомотива» Вильсон Изидор заявил, что перейти в стан железнодорожников ему посоветовал бывший партнёр по «Монако» Александр Головин.

«Головин — отличный парень, очень приятный. Это лучший игрок, он силён технически. Головин в топе лучших игроков. Он мой друг. Так что, честно говоря, могу сказать о нём только хорошее. Я знаю, что он здесь очень популярен. Когда я сказал ему, что у меня есть возможность перейти в «Локомотив», он сказал мне приезжать, потому что это действительно очень крутой клуб и мне тут очень понравится. Я доволен, что послушал его совета», — приводит слова Изидора официальный сайт «Локомотива».

Напомним, 21-летний Изидор стал игроком «Локомотива» 22 января 2022 года, перейдя из французского «Монако». Сумма трансфера составила € 3,5 млн. Изидор подписал контракт с российской командой до 2026 года.