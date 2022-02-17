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Полузащитник «Ювентуса» запросил у «Интера» и «Милана» зарплату в € 4,5 млн за сезон

Полузащитник «Ювентуса» запросил у «Интера» и «Милана» зарплату в € 4,5 млн за сезон
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Полузащитника «Ювентуса» Федерико Бернардески, контракт которого с итальянской командой истекает в конце сезона, предлагали двум другим представителям Серии А. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «твиттере».

По сведениям источника, сторона 28-летнего футболиста запросили у «Милана» и «Интера» зарплату в € 4,5 млн за сезон. В декабре 2021 года «Ювентус» предлагал Бернардески контракт с зарплатой € 3 млн и бонус за продление соглашения.

Бернардески выступает за «Ювентус» с 2017 года, перейдя из «Фиорентины» за € 40 млн. В нынешнем сезоне итальянский полузащитник принял участие в 18 матчах чемпионата страны, забив один гол и отметившись тремя результативными передачами. Также на его счету три голевые передачи в четырёх матчах Лиги чемпионов.

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