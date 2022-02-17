На Дворцовой площади в Петербурге запустили виртуальную проекцию в честь финала ЛЧ

В Санкт-Петербурге ярко отметили приближение финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Главный матч клубного евросезона состоится 28 мая на «Газпром Арене» — до проведения игры осталось ровно 100 дней.
«В честь приближения футбольного праздника в Петербурге на Дворцовой площади представили масштабную виртуальную проекцию, погрузившую в атмосферу футбольного искусства.
«Виртуальная световая проекция сфокусировалась на фасаде здания Генштаба – архитектурной доминанты главной площади города. В начале представления неоновые линии образовали узнаваемый силуэт Санкт-Петербурга, состоящий из Исаакиевского собора, Дворцового моста, Петропавловской крепости и Медного всадника. Постепенно за их очертаниями показался и «главный действующий персонаж» видеоспектакля – «Газпром Арена». 28 мая она примет матч с участием лучших клубов Европы. Лучи поочерёдно показали саму арену, её антураж, трибуну с ликующими болельщиками и логотипы 16 клубов, которые борются за поездку на финал в Санкт-Петербурге. На брусчатке Дворцовой площади проекция образовала виртуальный газон стадиона с узнаваемой футбольной разметкой. В финале виртуального светового шоу появился и сам Кубок Лиги чемпионов – заветная цель любого футболиста, о достижении которой мечтают игроки во всем мире.
Дворцовая площадь неслучайно была выбрана в качестве своеобразной сцены для праздничного представления в ожидании финала Лиги чемпионов. Именно здесь в дни решающего матча, с 26 по 29 мая 2022 года, будет организован Фестиваль чемпионов с масштабной развлекательной программой для гостей и жителей Санкт-Петербурга, которые смогут прикоснуться к уникальному футбольному празднику», — сообщили «Чемпионату» в оргкомитете финала ЛЧ.
- 17 февраля 2022
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