Источник: «ПСЖ» открыт для подписания Роналду

Французский «ПСЖ» открыт для идеи подписания португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом сообщает 90min.

По сведениям источника, трансфер 37-летнего футболиста может состояться предстоящим летом.



Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года из «Ювентуса» за € 15 млн. В нынешнем сезоне форвард в 28 матчах во всех турнирах забил 15 голов и отдал три голевые передачи. Контракт Роналду с английским клубом истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает португальского игрока в € 35 млн.

«Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» в перенесённом матче 18-го тура английской Премьер-лиги:

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