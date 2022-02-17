«Манчестер Юнайтед» готов летом подписать нападающего «Аякса» из-за ситуации Гринвуда

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания летом нападающего «Аякса» Антони. Об этом сообщает 90min.



По сведениям источника, английский клуб хочет подписать 21-летнего бразильца из-за ситуации с задержанием нападающего Мэйсона Гринвуда. Также в услугах Антони заинтересованы «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси».



В нынешнем сезоне Антони в 18 матчах чемпионата Нидерландов забил семь голов и отдал две голевые передачи. Также на его счету два гола и четыре голевые передачи в четырёх матчах Лиги чемпионов. Кроме того нападающий отметился четырьмя результативными действиями в двух встречах Кубка страны.

«МЮ» победил «Брайтон» в перенесённом матче 18-го тура АПЛ:

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