«Манчестер Юнайтед» готов летом подписать нападающего «Аякса» из-за ситуации Гринвуда

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания летом нападающего «Аякса» Антони. Об этом сообщает 90min.
По сведениям источника, английский клуб хочет подписать 21-летнего бразильца из-за ситуации с задержанием нападающего Мэйсона Гринвуда. Также в услугах Антони заинтересованы «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси».
В нынешнем сезоне Антони в 18 матчах чемпионата Нидерландов забил семь голов и отдал две голевые передачи. Также на его счету два гола и четыре голевые передачи в четырёх матчах Лиги чемпионов. Кроме того нападающий отметился четырьмя результативными действиями в двух встречах Кубка страны.
«МЮ» победил «Брайтон» в перенесённом матче 18-го тура АПЛ:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 17 февраля 2022
-
16:43
-
16:30
-
16:14
-
16:02
-
15:56
-
15:47
-
15:38
-
15:17
-
14:57
-
14:48
-
14:37
-
14:28
-
14:16
-
14:10
-
14:03
-
13:49
-
13:43
-
13:42
-
13:20
-
13:03
-
13:02
-
12:53
-
12:52
-
12:51
-
12:38
-
12:22
-
12:21
-
12:19
-
12:15
-
12:13
-
12:04
-
12:00
-
11:49
-
11:44
-
11:34