«Зенит» — «Бетис»: прямая трансляция игры на телеканале «Матч ТВ»
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В первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» встретится с испанским «Бетисом». Игра пройдёт сегодня, 17 февраля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Бетис». В прямом эфире игру можно посмотреть на сайте телеканала «Матч ТВ».
Матч «Зенит» — «Бетис» обслужит французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Ассистировать ему будут Бенжамин Паже и Орельен Друэ. Резервный рефери — Жереми Пиньяр. Арбитры в кабине VAR — Бенуа Мийо и Амари Делеру.
Ответная игра «Зенита» с «Бетисом» пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).
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