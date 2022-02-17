Юрист «Спартака»: Газизову хочется и гендиректором стать, и выходное пособие получить

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала новые подробности судебного дела между генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым и владельцем красно-белых Леонидом Федуном.
«Не за горами весна. Время планов и предположений», — как сказал Толстой в «Анне Карениной». Но не все весенние планы можно понять. Остаётся только додумывать. Так, Шамиль Газизов, бывший гендиректор «Спартака», на весну запланировал две взаимоисключающие судебные тяжбы со «Спартаком»: подал в Октябрьский районный суд Уфы иск о восстановлении на работе в качестве гендиректора «Спартака» и подал в 6-й кассационный суд общей юрисдикции кассационную жалобу на определение апелляции, которым ему было отказано в выплате выходного пособия при увольнении с должности гендиректора «Спартака» в размере 400 млн рублей.
То есть господину Газизову хочется всего и сразу. И гендиректором стать, и выходное пособие при увольнении с этой должности получить. Ну что тут можно сказать? Только словами поговорок. Например, башкирской: «Голодному — хлеб, сытому — причуды». Либо русской: «Сразу на двух конях? Седалища не хватит», — цитирует Завьялову «Спорт-экспресс».
- 17 февраля 2022
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