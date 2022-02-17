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Медина: цель — выиграть все оставшиеся матчи, а потом завоевать с ЦСКА чемпионство

Медина: цель — выиграть все оставшиеся матчи, а потом завоевать с ЦСКА чемпионство
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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина назвал цели на оставшуюся часть сезона-2021/2022.

«Семья была очень счастлива, что я перешёл в ЦСКА, все гордятся мной. Я сделал огромный шаг вперёд в своей карьере, переехав в Россию. Я сдружился с Марио Фернандесом и Бруно Фуксом, наши языки очень похожи, поэтому нам очень легко и комфортно общаться.

Первая цель — выиграть все оставшиеся матчи, а потом завоевать с командой чемпионский титул», — рассказал футболист в видео, опубликованном в «твиттере» московской команды.

24-летний Медина стал футболистом ЦСКА 17 января 2022 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. Ранее парагвайский полузащитник выступал в составе американского «Нью-Йорк Сити» и парагвайского клуба «Либертад». Соглашение Медины с армейцами рассчитано до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 5 млн.

В первом матче после зимней паузы команда Алексея Березуцкого в гостях встретится с московским «Спартаком». Встреча 19-го тура чемпионата России состоится 26 февраля.

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