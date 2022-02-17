Хесус Медина: слышал о супердерби со «Спартаком». Это важнейший матч чемпионата

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина назвал цели на оставшуюся часть сезона-2021/2022.



«До перехода в Российскую Премьер-Лигу я много слышал о ЦСКА. Я слышал и о супердерби со «Спартаком». Это важнейший матч чемпионата», — рассказал футболист в видео, опубликованном в «твиттере» московской команды.



24-летний Медина стал футболистом ЦСКА 17 января 2022 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. Ранее парагвайский полузащитник выступал в составе американского «Нью-Йорк Сити» и парагвайского клуба «Либертад». Соглашение Медины с армейцами рассчитано до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 5 млн.



В первом матче после зимней паузы команда Алексея Березуцкого в гостях встретится с московским «Спартаком». Встреча 19-го тура чемпионата России состоится 26 февраля.