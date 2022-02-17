«Зенит» — «Бетис»: Артём Дзюба выйдет на поле в стартовом составе

Сегодня, 17 февраля, «Зенит» встретится с испанским «Бетисом» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Начало матча — в 20:45 мск.



Команды определились со стартовыми составами:



«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком, Дзюба.



«Бетис»: Силва, Морено, Гонсалес, Песселья, Сабали, Гуардадо, Родригес, Хуанми, Хоакин, Руйбаль, Жозе.



Напомним, «Зенит» занял 3-е место в своей группе Лиги чемпионов с «Ювентусом», «Челси» и «Мальмё». Благодаря этому сине-бело-голубые получили путёвку в плей-офф Лиги Европы. «Бетис» занял 2-е место в своём квартете ЛЕ.



Ответная игра «Зенита» с «Бетисом» пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).